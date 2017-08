Masse-anholdelser i Haslev på grund af brutalt overfald

Onsdag 2. august 2017 kl. 17:20På baggrund af et brutalt overfald, som politiet ganske vist ikke har givet oplysninger om, i Haslev i sidste uge, har der i dag været en stor aktion med masseanholdelser i byen. Af 10 anholdte er de 6 efterfølgende løsladt, mens 4 i alderen 22-28 år i morgen fremstilles i grundlovforhør sigtet for mordforsøg og grov vold.Det må forventes, at sagen i forbindelse med grundlovforhøret oplyses detaljeret over for offentligheden på baggrund af de meget alvorlige sigtelser.