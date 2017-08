Motorcykel pin-up dræbt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 2. august 2017 kl. 14:19En 40-årig russisk motorcykel pin-up (Olga Pronina), som blev fulgt af hundredtusinder via de sociale medier, er blevet dræbt i en voldsom ulykke med sin "maskine". Under kørsel på en motorvej i sit hjemland mistede hun herredømmet over motorcyklen og kørte i døden.Hun var kendt over hele verden for sine billeder af og fortællinger om vovede stunts på sin motorcykel. Ironisk nok advarede hun ofte andre mod at udføre de samme risikable øvelser i høj fart.