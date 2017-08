Brutal 61-årig kvindelig gæst på hoteller i Nakskov anholdt

Tirsdag 1. august 2017 kl. 23:30Den adfærd en 61-årig kvinde udviste som hotelgæst i vestlollandske Nakskov i aftes var ikke sædvanlig for hverken hoteller eller efterfølgende de politifolk, der måtte tilkaldes og som måtte anholde hende. Brutal i både sprog og fysisk. Det begyndte på ét hotel, som hun ikke ville forlade, fortsatte på et andet og derefter i selskab med politiet.På vej til politistationen gav kvinden den ene betjent et ordenlig "møgfald", mens den anden fik et regulært spark.