Tyskerne havde reserveret 50% af billetterne til EM-semifinale

Tirsdag 1. august 2017 kl. 23:02De danske fodbold-kvinder satte ikke kun et sensationelt punktum for Tysklands videre deltagelse i EM i Holland ved at vinde kvartfinalen 2-1. Nej, de satte også en streg i regningen for tyske fodboldfans. Tyskerne havde nemlig reserveret 50% af de 19.000 billetter til stadion i byen Breda i det sydlige Holland. Dem fik de ikke brug for...Nu er det i stedet danske fodboldfans, der strømmer til. Semifinalen mod Østrig spilles torsdag kl. 18, og knapt 3 timer senere spilles den anden semifinale mellem EM-værtlandets kvindehold og England.