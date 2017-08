Kvinde myrdet på gaden - gerningmanden jages

Tirsdag 1. august 2017 kl. 16:21En ikke nærmere identificeret kvinde er i middagstunden blevet myrdet på gaden i den svenske by Surahammar 110 km vest for hovedstaden Stockholm. Hun blev stukket ned af en mand og var død, da politiet ankom efter, at der var slået alarm af forbipasserende. Nu jager man gerningmanden.Der er chok-stemning i den svenske by, som har lige over 6.000 indbyggere. Hvor jagten på gerningmanden foregår med patruljer, hunde og helikopter. Der foreligger ingen oplysninger om, hvorvidt politiet har færten af ham.