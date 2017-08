Privatfly brændte kort før start - kvinde og mand forbrændt

Tirsdag 1. august 2017 kl. 12:23En kvinde og en mand blev forbrændt, da et privatfly i formiddag brød i brand kort før start på en lokal flyveplads få kilometer nord for Grenå ved Djurslands spids ud til Kattegat. Redning var hurtigt ved flyet og fik de 2 ombord bjærget. De er efterfølgende under behandling på sygehus.Der foreligger ingen oplysninger om årsagen til, at privatflyet pludselig brød i brand og skabte den yderst alvorlige situation.