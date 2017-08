Ronaldo afviser skattesnyd

Tirsdag 1. august 2017 kl. 10:19Den 32-årige Real Madrid fodboldspiller Christiano Ronaldo afviser at have begået skattesnyd. Tidligere på året blev han inddraget i en sådan sag, hvori han i går udtalte sig i retten i den spanske hovedstad Madrid. Aldrig har han forsøgt at skjule indtægter, lød det fra ham.Med de enorme summer penge, der florerer i sportverdenen, ikke mindst fodbold kan mistanke om snyd og også de fakto snyd ikke undgås. Om der er noget at komme efter i tilfældet Ronaldo uanset hans afvisning, kan kun tiden vise.