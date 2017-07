Cykler for trekvart million kr. forsvandt "i den blå luft"

Mandag 31. juli 2017 kl. 23:16Det var opfindsomme tyveknægte, der var på besøg i en cykelforretning i midtjyske Silkeborg i nat. Gennem et hul i taget forsvandt cykler for omkring trekvart million kr. så at sige op "i den blå luft". Alarmer og kameraer i cykelforretningen blev på den måde sat helt ud af funktion.De stjålne cykler var specielle designs og mountainbikes. Dem ser cykelhandleren næppe igen. Tyveknægtene er forlængst borte med "lækkerierne".