Naturbrand ved Stockholm

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 31. juli 2017 kl. 19:46En naturbrand, der indtil videre er begrænset til 1-2 tønder land i området Sävja 6 km fra det centrale Uppsala nord for den svenske hovedstad Stockholm, er endnu ikke under kontrol. Både områdets ufremkommelighed og vejret er imod brandvæsenet. Da branden brød ud midt på eftermiddagen, blev der straks indsat helikoptere med vand.Det brænder stadig kraftigt, og brandvæsenets indsats koncentreres om at undgå, at ilden spreder sig. Endnu er ingen mennesker eller bebyggelser i fare.