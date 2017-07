Hovedstad ramt af selvmord-bilbombe ved ambassade

Mandag 31. juli 2017 kl. 11:42Den afghanske hovedstad Kabul er netop blevet ramt af et selvmord-bilbombe angreb ved den irakiske ambassade. Der er endnu ingen meldinger om ofre og ødelæggelser, men der er næppe "ramt forbi". Foruden bilbomben angreb 3 mænd ambassaden, og der er ildkamp med sikkerhedstyrker.Oprørgruppen Islamisk Stat (IS) har været hurtigt ude og næsten samtidig med angrebet meddelt, at man står bag aktionen.