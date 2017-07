Hjemmerøver anholdt 2 timer efter sin aktion i Nakskov

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 31. juli 2017 kl. 11:30En 28-årig mand fra det vestlige Lolland blev i aftes anholdt kun 2 timer efter, at han havde gennemført et (mislykket) hjemmerøveri mod en 50-årig mand lige uden for Nakskov. Røveren havde 4 andre mænd med sig, udstyret med køller. De truede manden til at betale dem et beløb, men uden held. Han havde nemlig ingen penge.De 5 yderst ugalante herrer forsvandt derefter, men den 28-årige henvendte sig senere selv til politiet og fortalte om ugerningen. Som følge heraf den hurtige anholdelse. Den unge mand befinder sig stadig i politiets varetægt.