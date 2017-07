Revisor havde ikke "rent mel i posen" - kræves fængslet

Mandag 31. juli 2017 kl. 09:48En 43-årig revisor fra det østjyske område stilles i disse dage til ansvar for en række dispositioner, som politiet vil have ham fængslet for. Han havde bl.a. ikke "rent mel i posen" over for flere af sine kunder, han fik til at betale store beløb til sin samlever i den tro, at pengene gik til et øko-mad projekt.I stedet endte pengene med at blive brugt på narko. Revisoren er tidligere dømt i en narkosag.Sagen bliver de kommende dage et af samtale-emnerne i østjyske Horsens, hvor den er bragt for en domsmandret.