Murermestervilla på Lolland sendt til tvangauktion

Søndag 30. juli 2017 kl. 21:34Ejendommen Almindevej 9 i landsbyen Askø nær Søllested på det sydvestlige Lolland er på vej til tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 23. august. Det er en murermestervilla på 145 kvm og 1.180 kvm grund. Den er offentligt vurderet til 530.000 kr.Huset ejes af et dødbo, som via tvangauktionen forsøger at få penge i kassen og afsluttet.