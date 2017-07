Danmark på vej mod EM-finale - skal besejre Østrig

Søndag 30. juli 2017 kl. 20:49I en langvarig kvartfinale i aften blev det afgjort, at de danske fodbold-kvinder skal møde Østrig i semifinalen ved EM i Holland. En opgave, der (omend man aldrig skal undervurdere en modstander) synes overkommelig, og vejen til finalen banet. Ikke mindst hvis det danske hold kan præstere som i dag, da Tyskland blev besejret.Østrig kvalificerede sig til semifinalen mod Danmark ved at sejre over Spanien. Efter 0-0 i både ordinær kamp og efter forlænget spilletid. Det var straffespark, der gjorde udslaget med 5-3 i alpelandets favør.