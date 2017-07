Grøn koncert er måske ved at blive en lunken forestilling

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 30. juli 2017 kl. 17:32Selvom arrangøren af den årlige Grøn koncert giver vejret skylden, er det måske et tegn på, at forestillingen er ved at blive en lunken affære - at 10.000 færre i år har deltaget i den forløbne uges koncerter rundt i landet. Med afslutning i København i dag og status: 143.000 købte billet.Udover at færre altså følte sig tiltrukket af Grøn koncert, brugte de fremmødte også færre penge på is, pølser, øl og sodavand.Grøn koncert startede i 1982 på bryggeriet Tuborgs initiativ. Som en foræring af en gratis koncert i anledning af 400 året for forlystelseparken "Bakken" i København. Efterfølgende overtog Muskelsvindfonden arrangementet for at tjene penge til sit lægelige og humanitære formål. I dag koster en billet 250 kr.