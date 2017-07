Valg i Venezuela på randen af fallit og revolution

Søndag 30. juli 2017 kl. 09:56Menneskers rettigheder bliver dag for dag trampet ned. Kendte steder som eksempelvis omkring flygtninge i Europa, og nye steder uden de store demokratiske traditioner som eksempelvis Venezuela. I sidstnævnte land er de 30 millioner indbyggere i dag vidner til et omstridt valg på randen af både fallit og revolution.Den kontroversielle præsident Nicolás Maduro Moro har store dele af folket, og også kirken imod sig. I hans "udvikling" af det sydamerikanske land i retning af et militært diktatur. Modstanden er markant - og voldelig. Fordi volden trives i begge lejre (for og imod præsidenten og hans styreform).Endnu er der ingen meldinger fra Venezuela, og det af gode grunde. Det er nemlig midt på natten til søndag i landet, som er 6½ timer efter dansk tid. Men når alle vågner til dagens (konstruerede, proforma) valg, så går det løs...