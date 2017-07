Kvindernes EM-kvartfinale Danmark-Tyskland aflyst

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 29. juli 2017 kl. 22:03Fodbold-EM for kvinder i Holland druknede i aften i regn. Først blev kvartfinalen Danmark-Tyskland udskudt 1 time for siden at blive aflyst. De aktuelle meldinger lyder, at kvartfinalen vil blive spillet i morgen. Søndag er der i forvejen 2 andre kvartfinaler. Det lykkedes i aften at få afviklet 1 kvartfinale.Det var Sverige-Holland, som endte 2-0 i værtnationens favør.