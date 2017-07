Motorcyklist dræbt på stedet i voldsom kollision med bil

Lørdag 29. juli 2017 kl. 19:10En 55-årig mand på motorcykel blev i eftermiddag dræbt i en voldsom frontal kollision med en bil på en lokal vej få kilometer udenfor østjyske Horsens. Motorcyklisten kørte over i den modsatte vejbane, hvor en 40-årig mand bag rattet i bilen ingen chance havde for at undgå den frygtelige ulykke. Motorcyklisten blev dræbt på stedet.Bilisten var fysisk uskadt efter den voldsomme ulykke, men meget chokeret.