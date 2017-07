Cyklist kørte direkte ud foran bil og blev dræbt på stedet

Lørdag 29. juli 2017 kl. 18:39En 81-årig mand på cykel blev i eftermiddag dræbt på stedet, da han kørte direkte ud foran en bil på en lokal vej ved sydjyske Toftlund. En 20-årig kvinde bag rattet i bilen havde ingen chance for at undgå den skæbnesvangre påkørsel. Der blev omgående ydet førstehjælp til den gamle mand, men forgæves.Den unge kvinde blev så chokeret over den dramatiske og tragiske ulykke, at hun blev indlagt til behandling herfor.