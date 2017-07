300 evakueret fra naturbrand - nu er det i Spanien

Lørdag 29. juli 2017 kl. 15:48Høje temperaturer og tørre naturområder har gjort store dele af det sydeuropæiske område sårbar over for ild. Nu brænder det også i det sydøstlige Spanien, hvor de første 300 er evakueret fra en naturbrand, som allerede har lagt 1.000 hektar skov i aske.Udover et stort antal brandmænd i de skovrige bjerge bekæmpes naturbranden af vand-bombefly. Dem er der nu 20 af i luften over området.