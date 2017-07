Mand med stok fundet død i københavnsk sø-område

Lørdag 29. juli 2017 kl. 10:49En ældre, men ikke nærmere identificeret mand øjensynligt med stok, er fundet død i det københavnske sø-område ved Sorgenfri. Politiet har foreløbig meddelt, at der ikke synes at være noget kriminelt forbundet med mandens død. Man er i færd med at finde ud af, hvem den dødfundne er.Det er muligt, at politiet må bede om borgernes hjælp for at få manden identificeret.