Islamistisk angreb i Hamburg - 1 dræbt og 5 alvorligt kvæstet

Lørdag 29. juli 2017 kl. 06:39Det var ikke som de første meldinger lød noget røveri mod et supermarked i går eftermiddag, da en mand bevæbnet med en lang kniv gik til angreb på kunder omkring et supermarked i lufthavn-bydelen i nordtyske Hamburg. Derimod et islamistisk angreb begået af en 26-årig flygtning. 1 dræbt og 5 alvorligt kvæstet var det sørgelige faktum.Situationen i det multikulturelle Tyskland bliver ikke roligere af, at en svært bevæbnet speciel politistyrke til midnat stormede det flygtningecenter, hvor den 26-årige havde boet. Politiaktioner skaber kun yderligere modvilje og modstand - og blodig vold.Angreb-manden blev anholdt ½ time efter det blodige og dødbringende angreb ved supermarkedet med hjælp fra tilfældige folk på gaden, som udstyret med stole og andre for hånden værende forsvar "våben" værnede sig mod den lange kniv, han stadig var i besiddelse af.