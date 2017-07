En dræbt og flere kvæstet under (muligvis) røveri i Hamburg

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 28. juli 2017 kl. 17:02Det er stadig kaos i den nordtyske millionby Hamburg, hvor flere mænd i eftermiddag ifølge politiet mislykkedes med et røveri mod et supermarked. Under aktionen blev en person dræbt og flere kvæstet af en røver med machete (sværd). En mand er anholdt, mens politiet søger efter en anden.Hvor alvorlig en situation de kvæstede befinder sig i, vides på nuværende tidspunkt ikke.