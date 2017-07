Premierminister går af efter korruption-skandale

Fredag 28. juli 2017 kl. 12:51Den pakistanske premierminister Nawaz Sharif går af efter at være blevet kendt skyldig i korruption. Landets højesteret har kendt ham uværdig til embedet som følge af hans og familiens involvering i aktiviteter afsløret af de såkaldte Panama-papirer. Sharif har indtil i dag benægtet at have gjort noget forkert.67-årige Nawaz Sharif blev premierminister for 3. gang i 2013.