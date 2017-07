Mand kørte galt og døde i rundkørsel i Næstved

Fredag 28. juli 2017 kl. 10:31En 71-årig mand fra Næstved kørte i går galt i en rundkørsel i sin hjemby og døde. Han mistede herredømmet over sin bil i rundkørslen og kolliderede med bl.a. en cykelbom. Politiet antager, at manden mistede bevidstheden, og at det var årsag til, at han forulykkede.Der var ingen andre impliceret i ulykken.