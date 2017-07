Dreng dræbt af tog

Fredag 28. juli 2017 kl. 08:35En 17-årig dreng blev i nat dræbt af et tog på stationen i landsbyen Bred 15 km vest for den fynske hovedstad Odense. Den dramatiske ulykke skete, da drengen ville passere skinnerne efter ankomst sammen med kammerater. Der var rødt lys, men alligevel forsøgte han at passere og blev dræbt på stedet.Ulykken blev ekstra tragisk, fordi drengens kammerater ved tilråb forsøgte at få ham til ikke at krydse skinnerne for rødt lys. De andre drenge overværede således den brutale påkørsel.