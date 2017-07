Ung mand har erkendt at have påsat brand i Nysted

Torsdag 27. juli 2017 kl. 22:21En 27-årig mand fra Nysted har erkendt at have påsat den brand, som natten til i går raserede dele af Dagli'Brugsen i hans hjemby. Den unge mand blev anholdt i går eftermiddag. Efter afhøring og tilståelse blev han løsladt, idet han i sagens natur ikke kan påvirke sagen, der jo er opklaret.Politiet er heller ikke af den formodning, at han vil foretage ny brandstiftelse.