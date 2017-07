Ejendomkompleks til 4 millioner kr. i Vordingborg tvangsælges

Torsdag 27. juli 2017 kl. 16:56Ejendommene Algade 98-98C midt i Vordingborg til en samlet offentlig vurdering på 4 millioner kr. er på vej til tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 23. august. Ejeren er konkursramt og tvangsalget et forsøg på at realisere værdier i boet.Det er et ejendomkompleks bestående af en række lejligheder og 960 kvm grund.