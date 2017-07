2 ministre ofres i kølvandet på kæmpe svensk IT-skandale

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 27. juli 2017 kl. 12:19Den svenske indenrigsminister og landets infrastrukturminister er i dag begge ofret i kølvandet på en kæmpe IT-skandale, hvor oplysninger om personer er spredt ud fra landets transportministerium. Statminister Stefan Löfven har netop meddelt ændringerne i sin regering.Den socialdemokratiske regeringleder håber med sine ændringer at undgå et mistillidvotum i det svenske parlament (Riksdagen) og dermed undgå at træde tilbage og/eller måtte udskrive valg.