Familie i bil-kollision med 4-hjul trækker - 2 alvorligt kvæstet

Onsdag 26. juli 2017 kl. 20:46En hel familie bestående af far og mor og 3 børn var til aften involveret i en voldsom kollision mellem deres bil og en 4-hjul trækker på en landevej nogle få kilometer vest for nordsjællandske Hillerød. Moren og manden bag rattet i 4-hjul trækkeren blev begge alvorligt kvæstet og bragt til Rigshospitalet i København.De 3 børn og deres far blev alle lettere kvæstet ved den dramatiske ulykke, som der ingen forklaring er på endnu.