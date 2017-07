Usædvanligt - tunnel for skibe til adskillige milliarder kr.

Onsdag 26. juli 2017 kl. 16:29Man ville have været igang i 2018, men starten er nu udsat til 2019 for et adskillige milliarder kr. usædvanligt tunnel-projekt for skibe ved byen Stad i den vestnorske skærgård. Men tunlen kommer og kan bygges i løbet af ca. 4 år. Den vil betyde en vigtig genvej for såvel færger som øvrig skibfart.Det er så vidt vides den første skib-tunnel i verden. Den bliver 1,7 km lang og med en sejldybde på 12 meter.De første penge til projektet blev bevilget i 2013, hvilket bevidner, hvor langt der er fra ide og projekt til handling og udførelse.