Mand forsvandt i båd - druknet

Onsdag 26. juli 2017 kl. 10:07En 70-årig mand, der i går sejlede ud i sin båd og var borte hele dagen, blev sent i aftes fundet druknet i havet ud for Hårby på det sydvestlige Fyn. En stor eftersøgning blev sat iværk, da manden ikke dukkede op i aftes. Sidst på aftenen blev såvel båden som manden fundet. Han var livløs.Forsøg på at genoplive manden var forgæves. Hvad der var passeret, er endnu uvist.