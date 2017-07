Danmark skal følge England - det gjorde vi ind i EU nu skal vi ud!

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 25. juli 2017 kl. 17:18Den mest markante EU-politiker i lange tider, Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt (billedet) sidder på en taburet, som han selv forsøger at få til at vakle. Et godt tegn hos en politiker, der (muligvis) ikke vil klæbe til stolen, som de fleste andre. England er på vej ud af EU, og Danmark skal følge med. Det gjorde vi ind i 1973 - nu skal vi følges ud!Morten Messerschmidt er "blogger" i berlingske.dk - hvor han fremsætter sin kritik af EU-taber klubben dagligt. Bloggen kan følges på http://puls.b.dk/aah-europa-ii/