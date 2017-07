Politi i narko-aktion i grønlandsk hovedstad - 11 anholdt

Tirsdag 25. juli 2017 kl. 14:49Det er ikke fisk og natur det hele i Grønland. At alkohol også spiller en rolle, er velkendt. Nu kommer imidlertid narko til, efter at politiet sent i aftes og i nat gennemførte en stor aktion i hovedstaden Nuuk (tidligere Godthåb). Der er anholdt 10, og desuden en enkelt i København.Hvilken og hvor meget narko, der er tale om, foreligger endnu ikke oplyst. Ligeledes er det sparsomt med detaljer omkring de anholdte og politi-aktionen.