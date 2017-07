Popsanger trænger til ro og aflyser resten af verdentour

Tirsdag 25. juli 2017 kl. 12:57Den canadiske popsanger Justin Bieber (23 år) har aflyst resten af sin verdentour. Det rammer arrangementer i Asien og det nordlige Amerika. Årsagen er, at han trænger til ro, skal bygges op til nye koncerter. Aflysningen omfatter 14 koncerter, og sangeren beklager over for sine mange fans.Justin Biebers øjeblikkelige aflysning kommer umiddelbart efter, at det kinesiske kommunist regime har forbudt ham adgang.