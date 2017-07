Manden bag AlphaBay har hængt sig i thailandsk fængsel

Tirsdag 25. juli 2017 kl. 10:19Den kun 25-årige canadier Alexandre Cazes, som grundlagde internet-markedpladsen AlphaBay, har hængt sig i et thailandsk fængsel. Den unge iværksætter blev anholdt for et par uger siden på grund af alle mulige kriminelle forhold i hans hus og omkring ham. Lige fra børnepornografi til våbenhandel og narko.Den unge canadier var fængslet i Bangkok, og de nærmere omstændigheder omkring hans selvmord foreligger ikke. Hans dyre biler og hus var allerede beslaglagt, men meget mere ville følge. Hvad der nu kommer til at ske er uvist.