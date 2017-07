Kolera på dødelig fremmarch - FN slår katastrofe-alarm

Mandag 24. juli 2017 kl. 21:20Hver dag smittes tusinder og nogen dør af kolera, som er på dødelig fremmarch i det arabiske land Yemen. Nu er 370.000 smittet og 1.800 døde i løbet af få måneder. FN og Røde Kors slår samtidig katastrofe-alarm, idet intet lige nu synes at kunne stoppe den ukontrollable epidemi. Den frygtes at have smittet over 600.000 ved årets udgang.Verden går i søvne, lyder det mens alarm-klokkerne bimler. På et tidspunkt må man vel forvente, at andre lande og organisationer vågner op, og der iværksættes en fælles kamp imod koleraen for at redde det arabiske lands befolkning. Yemen har omkring 25 millioner indbyggere.