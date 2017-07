120.000 kr. højeste bud for hus på landet ved Maribo

Mandag 24. juli 2017 kl. 20:15Der holdes en ny 2. tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 16. august over ejendommen Rødbyvej 28 et par kilometer udenfor Maribo. Ved 1. auktion var højeste bud 120.000 kr. for de 115 kvm bolig og 608 kvm grund offentligt vurderet til 540.000 kr. Huset er behæftet med 674.000 kr., så der er et stort tab for kreditorerne i sigte.Totalkredit med en termin restance på 33.000 kr. har begæret tvangauktionen.