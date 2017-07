Igen en muggen ost

Mandag 24. juli 2017 kl. 16:29Det sker med jævne mellemrum, at oste må kasseres fra butikkernes hylder, fordi der er mug på dem. Nu er det sket igen for Landana Gouda med chili i 200 g pakninger hos brugs-familien. Man er igang med at fjerne osten fra butikkerne lige fra Irma og Kvickly til Dagli' Brugsen og Fakta.Pakkerne er ost med holdbarhed til 10. oktober, det omhandler.