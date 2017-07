"Købere" af brugtbil stjal den ganske enkelt fra ejeren

Mandag 24. juli 2017 kl. 12:41Man skal passe på, når man handler bil mellem private. Det måtte en 33-årig mand i østjyske Randers sande sent i aftes, da et par i 30-35 års alderen kom på besøg for at kigge på hans bil. Mens han gik ind i sin garage for at hente vinterdæk, forsvandt de 2 "købere" nemlig med hans bil.Ganske enkelt stjålet. Parret kørte bort hver i én bil, deres egen og den 33-årige mands. Både han og politiet leder nu efter den stjålne bil, en sort VW Passat med nummerpladerne ZJ 32533.