Brutal nat i Marielyst - ét slag og ung mand faldt omkuld

Mandag 24. juli 2017 kl. 12:31En 22-årig mand fra Nykøbing F kommer til at redegøre for sin brutale natlige adfærd i Marielyst i weekenden. Han blev nemlig anholdt for vold mod en 4 år yngre mand, der med ét enkelt slag blev slået omkuld på gaden i det sydfalsterske feriemekka. De kendte næppe hinanden.Det ene slag var nok til også at sende den 18-årige en tur på skadestuen midt på natten til søndag.