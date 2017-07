Læger og patienter slået ihjel i brutal sygehus-aktion

Søndag 23. juli 2017 kl. 18:49Der hersker forvirring om et brutalt angreb til morgen på et sygehus i den afghanske Ghor-provins inde midt i landet. Ubekræftede påstande gør oprørgruppen Taliban ansvarlig for aktionen, hvorved formentlig 12 læger og patienter blev dræbt (halvdelen af hver). Desuden blev der sat ild til sygehuset.Det er gået brutalt for sig den sidste uges tid som følge af, at Taliban vinder frem. I Taywara i samme område er mindst 70 soldater og politifolk blevet dræbt de seneste døgn, og oprørgruppen har taget magten.Nye dødbringende konfrontationer mellem Taliban og de afghanske styrker kan ventes i nærmeste fremtid.