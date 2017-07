Kold "krig" vil holde 49% af tyskerne fra ferie i Tyrkiet

Søndag 23. juli 2017 kl. 11:02En kold "krig" er brudt ud mellem Tyskland og Tyrkiet. 9 tyskere sidder nu fængslet og efter tysk opfattelse uberettiget i Tyrkiet. Derfor har den tyske regering rådet til at stoppe rejser til Tyrkiet, man risikerer at blive kastet i fængsel. En holdning 49% af det tyske folk i dag bakker op i en opinion i www.bild.de - og de er begyndt at annullere deres ferierejser.Tyrkerne afviser beskyldningerne. De fængslede støtter terrorisme, er påstanden. Dertil kommer, at den tyrkiske enehersker Recep Erdogan er totalt ligeglad med, hvad tyskerne mener. Hvilket er Tysklands egen skyld, fordi man har føjet sig alt for langt, lyder det fra 76% af det tyske folk i ovennævnte opinion.