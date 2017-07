Bilister i voldsom kollision steg ud, talte og forsvandt

Søndag 23. juli 2017 kl. 08:51Et par biler bragede sammen med stor voldsomhed i et vejkryds i Herlev i København i nat, og den ene bil endte med at ligge på siden. Efter ulykken steg personer ud af bilerne, talte sammen - og forsvandt. Til morgen søgte politiet stadig efter bilisterne, som sad bag rattet.Ingen kom øjensynligt noget alvorligt til ved kollisionen. Den ene bil, som kørte over for rødt lys, havde nummerplader, der var afmeldt og således ikke kunne lede frem til bilejeren.