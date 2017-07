Nye jordskælv i Middelhavet

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 22. juli 2017 kl. 23:16Området ved den græske ferieø Kos er igen i aften ramt af jordskælv, omend "kun" af styrke 4,6-4,7 på Richter skalaen. Rystelserne var imidlertid nok til at vække bange anelser hos de tusindvis af europæiske turister, der befinder sig i middelhav-området. Også i Amatrice i det centrale Italien har der været et jordskælv.Dette blev målt til 4,1 på Richter skalaen, men var til gengæld kun 4 km under jordens overflade.