Farligste sted i verden - 2.234 myrdet i juni i Mexico

Lørdag 22. juli 2017 kl. 18:57Respekten for menneskeliv har aldrig været noget enestående i mellem amerikanske Mexico, men nu har det taget helt overhånd. Det er verdens farligste sted at opholde sig, efter at der i juni blev myrdet 2.234 - det værste tal i 20 år. De første 6 måneder i år blev der begået 12.155 mord i landet.Et stort antal af mordene kan forbindes til anden kriminalitet i det dybt forarmede land.