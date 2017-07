Band aflyser efter selvmord

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 22. juli 2017 kl. 15:46Det 20 år gamle amerikanske metal-band Linkin Park har aflyst sin verdenturné "One more light" for det nordamerikanske område efter forsanger Chester Benningtons selvmord. Alle er dybt berørt af tragedien omkring den kun 41-årige sanger. Fans over hele kloden har også reageret.I den aktuelle situation, hvor Linkin Park har meddelt aflysningen og henvist fans til at få deres billetter refunderet, har nogle iværksat en aktion med det formål at donere de refunderede penge til kampen mod selvmord.