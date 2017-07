Kreditorerne fandt ikke event-bureau morsomt - konkurs

Lørdag 22. juli 2017 kl. 14:09Forsøg på rekonstruktion af en totalt ramponeret økonomi i det københavnske event-bureau Copenhagen Event Company ApS er forlist og virksomheden erklæret konkurs. Kreditorerne fandt ikke event-bureauet spor morsomt, dets gæld var for 1 år siden over 8 millioner kr. og det havde negativ egenkapital på op mod 2 millioner kr.Konkursen fulgte lige i hælene på et møde om rekonstruktionen for få dage siden i sø- og handelretten i København. Event-bureauet blev grundlagt for 9 år siden.