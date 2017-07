Udsigtløs kulturkamp mellem Tyskland og Tyrkiet

Lørdag 22. juli 2017 kl. 05:12Luften er kold mellem Tyskland og Tyrkiet. En udsigtløs kulturkamp er skudt igang, senest med et forsøg fra den tyske udenrigsminister Sigmar Gabriel på at forklare det tyrkiske folk og især de 3 millioner bosiddende i Tyskland, hvorfor konflikten lige nu eskalerer.Han forsøger at forklare en modsatrettet tysk politik overfor tyrkerne som reaktion imod fængsling af tyske borgere i Tyrkiet. Et forsøg på at skabe forståelse for den tyske reaktion.Men det lader sig ikke gøre. En tyrker har tyrkisk kultur, uanset hvor længe han har boet i Tyskland. Sådan er det også for en dansker, en franskmand eller græker. De kulturelle rødder og den "muld" de gror i, lader sig ikke ændre.Konflikten mellem Tyskland og Tyrkiet lader sig derfor ikke løse. Grundlæggende. Allerhøjst kan den dulmes som smerte i en krop via medicin.