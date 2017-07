Voldsomme sammenstød i Jerusalem - 5 dræbt

Fredag 21. juli 2017 kl. 23:18Den religiøse og politiske konflikt i Jerusalem tager som ventet til, og i dag har voldsomme sammenstød mellem muslimer og jøder ført til mindst 5 dræbte og op mod 400 kvæstede. En markant og ulykkelig udvikling, der står i skærende kontrast til hensigterne om fredelig sameksistens.Også ved sidste weekends start var der voldsomme og dødelige sammenstød som i dag. For en uge siden var resultatet ligeledes 5 dræbte. Såvel sammenstødet i dag som for en uge siden havde deltagelse af israelsk militær, hvilket fik brutaliteten til at eskalere.Der forudses nu en langvarig og måske tiltagende konflikt mellem jøder og muslimer, der begge har nogle af deres helligste steder i netop Jerusalem.